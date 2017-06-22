Россия предложила Казахстану и Киргизии отправить военных в Сирию

Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией по отправке их военных в Сирию.

Соответствующую информацию РИА Новости подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана.

"Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатывается вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято", — заявил Шаманов.

Как известно, Россия с осени 2015 года проводит в Сирии военную операцию. Официальная ее цель — поддержка войск президента Башара Асада в борьбе с террористами.

"Умеренные" повстанцы и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в ведении боевых действий против группировок, которые не признаны террористическими международным сообществом, напоминает " Медуза ".

Россия отправила в Сирию, помимо авиации и подразделений специального назначения, и военную полицию.

В конце 2016 года в Сирии было объявлено очередное перемирие, не распространяющееся на борьбу с террористами. В стране было выделено четыре "зоны деэскалации" на территориях, подконтрольных противникам Асада.