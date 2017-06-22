В редакцию "Страна.ua" пришли с обыском
Заместитель главреда "Страна.ua" Светлана Крюкова заявляет, что в четверг вечером в здании, где расположена редакция издания проходит обыск.
Об этом она сообщила в комментарии "Украинской правде".
"Главред сказал, что в нашем офисе на улице Владимирской, который расположен в одной комнате в бизнес-центре, проходит обыск. Все здание бизнес-центра оцеплено сотрудниками СБУ, их до 20 человек, вход закрыт", - сказала Крюкова.
По ее словам, в редакции находится 3 сотрудника, в том числе главный редактор.
О причинах обыска не сообщается.
Украинская правда
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