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В редакцию "Страна.ua" пришли с обыском

Четверг, 22 июня 2017, 21:39

В четверг вечером в здании, где расположена редакция "Страна.ua", происходит обыск.

Об этом сообщила заместитель главреда издания Светлана Крюкова в комментарии "Украинской правде".

"Главред сказал, что в нашем офисе на улице Владимирской, который расположен в одной комнате в бизнес-центре, проходит обыск. Все здание бизнес-центра оцеплено сотрудниками СБУ, их до 20 человек, вход закрыт", - сказала Крюкова.

По ее словам, в редакции находится 3 сотрудника, в том числе главный редактор.

О причинах обыска не сообщается.

Украинская правда

Темы: СМИСБУ
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