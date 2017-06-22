У редакцію "Страна.ua" прийшли з обшуком

У четвер ввечері в будівлі, де розташована редакція "Страна.ua", відбувається обшук.

Про це повідомила заступниця головреда видання Світлана Крюкова в коментарі "Українській правді".

"Головред сказав, що в нашому офісі на вулиці Володимирській, який розташований в одній кімнаті у бізнес-центрі, відбувається обшук. Уся будівля бізнес-центру оточена співробітниками СБУ, їх до 20 осіб, вхід закритий", - сказала Крюкова.

За її словами, у редакції перебуває 3 співробітники, у тому числі головний редактор.

Про причини обшуку не повідомляють.

Українська правда