Гужва: адвокатов не пускают, документы на проведение обыска не показали

Главный редактор "Страна.ua" Игорь Гужва прокомментировал ситуацию из офиса издания, в котором прошел обыск.

Комментарий взяла экс-министр юстиции Елена Лукаш, которая попала внутрь помещения, где находятся несколько сотрудников издания, сообщается на сайте.

При этом адвокатов и журналистов туда не пустили.

Лукаш спросила у Гужвы, обращался ли он за правовой помощью.

"С самого начала я предупредил о том, что не буду отвечать ни на какие вопросы до приезда адвокатов. Но, несмотря на это у меня силой вырвали телефон, как раз в тот момент, когда я давал комментарий агентству "Украинские Новости". И предупредили, что адвокатов они не пустят", - сказал он.

Гужва отметил, что о том, что проходит обыск ему известно со слов Национальной полиции, людей, которые представились следователями полиции.

При этом человек, который руководит обыском заявил, что Гужва не может покинуть помещение до окончания обыска, но не предоставил документы, санкционирующие данные следственные действия. Также он отказался представиться.

Заместитель главреда издания Светлана Крюкова в комментарии "Украинской правде" сообщила, что они подозревали, что может произойти нечто подобное. По ее словам, им неоднократно "советовали" изменить редакционную политику и не критиковать действия властей.

Она также заявила, что им намекали о том, что могут завести уголовное дело.

Крюкова подчеркнула, что дело сфабриковано и Гужва не требовал и не получал взяток.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером в здании, где расположена редакция издания "Страна.ua", прошел обыск.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Гужва якобы требовал и получил 10 тыс долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Гужва заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано. По его словам, это произошло после критической публикации о нардепе из фракции "Радикальной партии" Дмитрие Линько. Гужва отметил, что пару месяцев назад люди Линько предлагали ему 20 тыс долларов, чтобы снять материал. Однако Гужва отказался.