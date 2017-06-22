Луценко: Задержан главред "Страна.ua"

Правоохранители задержали главреда "Страна.ua" Игоря Гужву.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Доврался, наконец, до правды. По материалам ГФС и прокуратуры Киева полицией задержан Гужва, который требовал и получил 10 тыс долл за неразмещение компроментирующих материалов на действующего политика", - написал он в Facebook.

По словам Луценко, у следствия есть видео- и аудиодоказательства.

В комментарии "Украинским новостям" Гужва заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано. По его словам, это произошло после критической публикации о нардепе из фракции "Радикальной партии" Дмитрие Линько.

"Пару месяцев назад к нам приходили люди от Линько. Предлагали 20 тысяч долларов, чтобы мы сняли один материал. Мы отказались. Вот с тех пор нам и пытаются шить уголовное дело", - заявил главный редактор издания.

При этом, как отмечается, непосредственно во время телефонного разговора с "Украинской новостями" неизвестный голос потребовал у Игоря Гужвы в грубой форме отдать телефон, после чего связь прервалась.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером в здании, где расположена редакция издания "Страна.ua", прошел обыск.

Украинская правда