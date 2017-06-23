"Мусорная" голодовка на Банковой: к депутатам так никто и не вышел

Под Администрацией президента продолжают голодовку руководитель фракции "Самопомич" Олег Березюк, вице-спикер парламента Оксана Сыроид и депутат от "Самопомочи" Тарас Пастух.

Как сообщает "Укринформ", они сидят на раскладных стульях у входа в АП.

По словам Сыроид, минувшей ночью они ночевали каждый в отдельной палатке, которые разместили возле Дома с химерами, напротив АП.

Она также сообщила, что к ним дважды в день приходят врачи, а из руководства АП к голодающим до сих пор никто не выходил.

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Как сообщалось, в понедельник 19 июня на согласительном совете в парламенте лидер фракции "Самопомощь" Олег Березюк объявил голодовку протеста, обвинив власти в "издевательстве над Львовом и его руководством". Он подразумевает ситуацию со скоплением мусора в городе.

К нему 20 июня присоединились нардепы Оксана Сыроид и Тарас Пастух.

21 июня премьер Владимир Гройсман отправил во Львов вице-премьера Геннадия Зубко и экологов.

Зубко заявил, что вывозить мусор со Львова начнут с четверга. Публично объявлять места вывоза он не стал, мотивируя это "возможными протестами и блокированиями".

Глава Львовской ОГА обратился к мэру Львова с просьбой делегировать на ЛОГА полномочия вывоза мусора из города.