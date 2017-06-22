Керівник Львівської області хоче забрати в Садового вивезення сміття

Голова Львівської облдержадміністрації звернувся до мера Львова Андрія Садового з проханням делегувати на ЛОДА повноваження вивозу сміття з міста.

Про це Синютка заявив на брифінгу у четвер, передає прес-служба ЛОДА.

"Делегування повноважень обласній адміністрації забезпечить вивезення твердих побутових відходів зі Львова і унеможливить будь-яку небезпеку для мешканців міста. Ми вже двічі брали на себе відповідальність із вивезення сміття зі Львова, після цього ситуація ускладнювалась, тому щоразу здійснити такий вивіз стає складніше. Такі речі необхідно робити системно, лише тоді це дасть відповідний результат", - заявив Синютка.

За словами голови ЛОДА, міська влада повинна прийняти рішення про передачу функцій вивозу сміття, передбачити 300 млн гривень на рік субвенції з міського бюджету для облдержадміністрації, поки вона виконуватиме функції вивозу сміття.

Окрім того, Синютка заявив, що в такому разі адміністрація зобов’язується за 20 днів вивезти накопичене у місті сміття, а також до 2019 року збудувати завод з вторинної переробки та утилізації твердих побутових відходів.

Як передає Zaxid.net, Синютка дав Садовому 30 днів, щоб прийняти відповідне рішення.

Водночас віце-прем’єр Геннадій Зубко заявив, що до 23 червня міська та обласна рада Львова має розробити графік вивезення сміття, а до 5 липня - вивезти накопичені відходи, передає "Укрінформ".

Як повідомлялося, у середу, 21 червня, віце-прем’єр Геннадій Зубко на брифінгу у Львові заявив, що вивозити сміття зі Львова почнуть з четверга. Проте він не захотів публічно оголошувати місця вивезення, кажучи, що інакше почнуться протести та блокування.

Раніше віце-прем’єр Геннадій Зубко пообіцяв допомогти Львову вирішити сміттєві проблеми, але попросив прибрати з цього питання політику та піар.

21 червня прем’єр Володимир Гройсман відправив до Львова віце-прем'єра і екологів.

Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що отримав 229 відмов на свої 495 звернень до обласних та місцевих органів влади прийняти львівське сміття, скани цих відмов наведені на сайті Львівської міськради.

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Як відомо, публічна перепалка Садового і Гройсмана з приводу сміття у Львові триває з 14 червня, вони звинувачують один одного у тому, що проблему роками не вирішували.

19 червня соратник Садового, лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування через проблему сміття.

Березюк та його колега Оксана Сироїд голодують, вживаючи воду, під Адміністрацією президента і чекають на рішення президента та Ради національної безпеки й оборони, які допоможуть створити сміттєвий полігон під Львовом.

Олег Твердь, для УП