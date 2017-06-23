"Сміттєве" голодування на Банковій: до депутатів так ніхто й не вийшов

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П'ятниця, 23 червня 2017, 10:14

Під Адміністрацією президента продовжують голодування керівник фракції "Самопоміч" Олег Березюк, віце-спікер парламенту Оксана Сироїд та депутат від "Самопомочі" Тарас Пастух.

Як повідомляє "Укрінформ", вони сидять на розкладних стільцях біля входу до АП.

За словами Сироїд, минулої ночі вони ночували кожен в окремому наметі, які розмістили біля Будинку з химерами, навпроти АП.

Вона також повідомила, що до них двічі на день приходять лікарі, а з керівництва АП до голодуючих досі ніхто не виходив.

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Як повідомлялося, 19 червня на погоджувальній раді у парламенті лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування протесту, звинувативши владу в "знущанні над Львовом і його керівництвом". Він має на увазі  ситуацію із скупченням сміття в місті.

До нього 20 червня приєдналися нардепи Оксана Сироїд та Тарас Пастух.

21 червня прем’єр Володимир Гройсман відправив до Львова віце-прем'єра Геннадія Зубко і екологів.

Зубко заявив, що вивозити сміття зі Львова почнуть з четверга. Публічно оголошувати місця вивезення він не став, мотивуючи це "можливими протестами та блокуваннями".

В свою чергу голова Львівської ОДА звернувся до мера Львова з проханням делегувати на ЛОДА повноваження вивозу сміття з міста

Теми: Самопоміч Адміністрація президента
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