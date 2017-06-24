"Автомайдан" приехал к Филатову из-за назначения экс-беркутовца с Майдана

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Суббота, 24 июня 2017, 14:53

В Днепре "Автомайдан" устроил акцию протеста у дома мэра города Бориса Филатова за назначение на должность руководителя "Муниципальной полиции" экс-руководителя "Беркута" Андрея Ткаченко.

Об этом сообщают активисты "Автомайдана".

"За прошедшую неделю Филатов не отреагировал на требование общественности уволить руководителя КП "Муниципальная полиция", который в период Майдана возглавлял Днепровский "Беркут" и принимал непосредственное участие в штурмах Майдана. Поэтому с сегодняшнего дня мы начинаем проводить акции протеста в том формате, в котором мы их проводили во время Революции Достоинства против Януковича, Захарченко, Пшонки и других покровителей беркутовцев", - заявили в ГО.

Вместе с тем намерениям активистов проехать к дому Филатова помешали представители "Муниципальной полиции".

"Прекрасно ... Мэр Днепра не нашел ничего лучшего, как заблокировать с помощью своих ручных титушек из Муниципальной полиции проезд Автомайдана к своему дому", - сообщили в "Автомайдане".

"Идем уже пешком к дому мэра Филатова. Охрана жилого комплекса, где он проживает, отказалась пропускать колонну из десятков авто протестующих. Пока мэр Днепра отказывается к нам выходить ... По телефону на предложение выйти к людям Филатов ответил дословно "Как приехали, так и уедете", - сообщили активисты.

 

 
Руху колони "Автомайдану" та інших активістів заважали представники "Муніципальної поліції"
 
 
 
 
на Заклик активістів вийти до людей Філатов заявив "Как приехали, так и уедете".

Ранее представители ОО "ПО "Автомайдан", ОО "Платформа Общественный Контроль", "ДемАльянс", Общественная инициатива "ЗОВ", ОО "Адвокатская Консультативная Группа" и "Гражданская позиция" обратились к Филатову с призывом отменить назначение руководителем КП "Муниципальная полиция" в Днепре Андрея Ткаченко - полковника милиции, который в 2014 году занимал должность командира БМОН "Беркут" ГУМВД в Днепропетровской области и активно участвовал в силовом противостоянии с участниками мирных акций протеста на Майдане в Киеве и других городах Украины во время Ре олюции Достоинства.

"У нас в распоряжении есть достоверные данные о том, что подразделения днепровского "Беркута", подчиненные в то время Ткаченко, были задействованы в нескольких попытках штурма Майдана, имели оружие и патроны, а значит могли быть причастны к избиению протестующих и даже убийствам участников протестов", - заявили активисты.

"Надеемся, что времени до 24 июня вам хватит, чтобы принять верное решение. В противном случае мы вынуждены будем организовывать акции протеста в том формате, в котором мы их проводили во время Майдана против тогдашних покровителей "Беркута", - заявили активисты в обращении к Филатову.

Украинская правда

Темы: Днепр Филатов Майдан Беркут
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