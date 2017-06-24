"Автомайдан" приехал к Филатову из-за назначения экс-беркутовца с Майдана

В Днепре "Автомайдан" устроил акцию протеста у дома мэра города Бориса Филатова за назначение на должность руководителя "Муниципальной полиции" экс-руководителя "Беркута" Андрея Ткаченко.

Об этом сообщают активисты "Автомайдана".

"За прошедшую неделю Филатов не отреагировал на требование общественности уволить руководителя КП "Муниципальная полиция", который в период Майдана возглавлял Днепровский "Беркут" и принимал непосредственное участие в штурмах Майдана. Поэтому с сегодняшнего дня мы начинаем проводить акции протеста в том формате, в котором мы их проводили во время Революции Достоинства против Януковича, Захарченко, Пшонки и других покровителей беркутовцев", - заявили в ГО.

Вместе с тем намерениям активистов проехать к дому Филатова помешали представители "Муниципальной полиции".

"Прекрасно ... Мэр Днепра не нашел ничего лучшего, как заблокировать с помощью своих ручных титушек из Муниципальной полиции проезд Автомайдана к своему дому", - сообщили в "Автомайдане".

"Идем уже пешком к дому мэра Филатова. Охрана жилого комплекса, где он проживает, отказалась пропускать колонну из десятков авто протестующих. Пока мэр Днепра отказывается к нам выходить ... По телефону на предложение выйти к людям Филатов ответил дословно "Как приехали, так и уедете", - сообщили активисты.

Руху колони "Автомайдану" та інших активістів заважали представники "Муніципальної поліції" на Заклик активістів вийти до людей Філатов заявив "Как приехали, так и уедете".