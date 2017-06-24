"Автомайдан" приїхав до Філатова за призначення екс-беркутівця з Майдану

У Дніпрі "Автомайдан" влаштував акцію протесту біля помешкання мера міста Бориса Філатова через призначення на посаду керівника "Муніципальної поліції" екс-керівника "Беркуту" Андрія Ткаченка.

Про це повідомляють активісти "Автомайдану".

"За минулий тиждень Філатов не відреагував на вимогу громадськості звільнили керівника КП "Муніципальна поліція", який у часи Майдану очолював Дніпровський "Беркут" та брав безпосередню участь у штурмах Майдану. Тому з сьогоднішнього дня ми розпочинаємо проводити акції протесту в тому форматі, в якому ми їх проводили під час Революції Гідності проти Януковича, Захарченка, Пшонки та інших покровителів беркутівців", - заявили у ГО.

Разом з тим намірам активістів проїхати до будинку Філатова завадили представники "Муніципальної поліції".

"Прекрасно... Мер Дніпра не знайшов нічого кращого, як заблокувати за допомогою своїх ручних тітушок з Муніципальної поліції виїзд Автомайдану до свого будинку", - повідомили в "Автомайдані".

"Йдемо вже пішки до помешкання мера Філатова. Охорона житлового комплексу, де він проживає, відмовилась пропускати колону з десятків авто протестувальників. Поки що мер Дніпра відмовляється до нас виходити... По телефону на пропозицію вийти до людей Філатов відповів дослівно "Как приехали, так и уедете", - повідомили активісти.

Руху колони "Автомайдану" та інших активістів заважали представники "Муніципальної поліції" на Заклик активістів вийти до людей Філатов заявив "Как приехали, так и уедете".

Раніше представники ГО "ВО "Автомайдан", ГО "Платформа Громадський Контроль", ПП "ДемАльянс", Громадська ініціатива "ЗОВ", ГО "Адвокатська Дорадча Група" та ПП "Громадянська позиція" звернулися до Філатова із закликом скасувати призначення керівником КП "Муніципальна поліція" у Дніпрі Андрія Ткаченка - полковника міліції, який у 2014 році займав посаду командира БМОП "Беркут" ГУМВС у Дніпропетровській області і брав активну участь у силовому протистоянні з учасниками мирних акцій протесту на Майдані у Києві та в інших містах України під час Революції Гідності.

"Ми володіємо достовірними даними про те, що підрозділи дніпровського "Беркуту", підпорядковані на той час Ткаченку, були задіяні у декількох спробах штурму Майдану, мали зброю й набої, а значить могли бути причетними до побиття протестувальників та навіть вбивств учасників протестів", - заявили активісти. "Сподіваємося, що часу до 24 червня вам вистачить, щоб прийняти вірне рішення. В іншому випадку ми змушені будемо організовувати акції протесту в тому форматі, в якому ми їх проводили під час Майдану проти тодішніх покровителів "Беркуту", - заявили вони.

Українська правда