Минобороны: двое военных погибли от подрыва на мине

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Воскресенье, 25 июня 2017, 13:07

В субботу двое украинских военных погибли в результате подрыва на мине, еще трое получили ранения и боевые травмы.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в воскресенье.

"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли в результате подрыва на мине, еще трое получили ранения и боевые травмы", - сказал он.

Лысенко также подтвердил, что за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 11 обстрелов, на Донецком - 8, а на Мариупольском - 7.

Украинская правда

Темы: АТО
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