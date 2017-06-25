Минобороны: двое военных погибли от подрыва на мине
Воскресенье, 25 июня 2017, 13:07
В субботу двое украинских военных погибли в результате подрыва на мине, еще трое получили ранения и боевые травмы.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в воскресенье.
"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли в результате подрыва на мине, еще трое получили ранения и боевые травмы", - сказал он.
Лысенко также подтвердил, что за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 11 обстрелов, на Донецком - 8, а на Мариупольском - 7.
Украинская правда