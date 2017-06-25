Міноборони: двоє військових загинули від підриву на міні

У суботу двоє українських військових загинули внаслідок підриву на міні, ще троє отримали поранення та бойові травмування.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в неділю.

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок підриву на міні, ще троє отримали поранення та бойові травмування", - сказав він.

Лисенко також підтвердив, що минулої доби на Луганському напрямку сталося 11 обстрілів, на Донецькому – 8, а на Маріупольському – 7.

Українська правда