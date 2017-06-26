Дело Гужвы: прокуратура отрицает распространение секретных данных

484 просмотра
Понедельник, 26 июня 2017, 16:14

Прокуратура города Киева опровергает информацию о распространении нерассекреченных данных в производстве в отношении руководителя Интернет-издание "Страна.UA" Игоря Гужвы.

Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры, обнародованном 26 июня.

Отмечается, что упомянутые прокурором в судебном заседании протоколы по результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий являются материалами, с которых снят гриф секретности.

Отсутствие же копий указанных протоколов в материалах, прилагаемых к ходатайству об избрании меры пресечения, связано с законодательным запретом изготовления таких копий (ч. 3 ст. 254 УПК Украины).

"Кроме того, следует отметить, что часть материалов, продемонстрированных 23.06.2017 генеральным прокурором (в частности, видео-файлы с камер видеонаблюдения ресторана) - это доказательства, полученные ранее по запросу прокурора в порядке, не связанном с проведением негласных следственно розыскных действий", – объясняют в прокуратуре.

Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что видеоматериалы, продемонстрированные генеральным прокурором Юрием Луценко, являются засекреченными доказательствами.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
В Ecolines извинились за отказ перевозить украинцев по безвизу
Предправления ПриватБанка подал в отставку
Макрон назвал Россию агрессором и захватчиком Крыма
Макрон: Франция поддерживает нормандский формат с привлечением ОБСЕ
Все новости
Афиша на 23-25 июня

Летние вечеринки, множество фестивалей, кино, музыка, уличная еда...

Фото

8 киевских зданий в стиле конструктивизма