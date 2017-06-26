Дело Гужвы: прокуратура отрицает распространение секретных данных

Прокуратура города Киева опровергает информацию о распространении нерассекреченных данных в производстве в отношении руководителя Интернет-издание "Страна.UA" Игоря Гужвы.



Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры, обнародованном 26 июня.



Отмечается, что упомянутые прокурором в судебном заседании протоколы по результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий являются материалами, с которых снят гриф секретности.



Отсутствие же копий указанных протоколов в материалах, прилагаемых к ходатайству об избрании меры пресечения, связано с законодательным запретом изготовления таких копий (ч. 3 ст. 254 УПК Украины).



"Кроме того, следует отметить, что часть материалов, продемонстрированных 23.06.2017 генеральным прокурором (в частности, видео-файлы с камер видеонаблюдения ресторана) - это доказательства, полученные ранее по запросу прокурора в порядке, не связанном с проведением негласных следственно розыскных действий", – объясняют в прокуратуре.



Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что видеоматериалы, продемонстрированные генеральным прокурором Юрием Луценко, являются засекреченными доказательствами.



Украинская правда