Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За Гужву внесли залог

Понедельник, 26 июня 2017, 12:01
За Гужву внесли залог

За подозреваемого в вымогательстве главреда "Страна.ua" Игоря Гужву внесли 544 тысяч гривен залога, это сделала его зам Светлана Крюкова.

Об этом адвокат Гужвы Елена Лукаш сообщила в понедельник в Facebook.

"Залог за Игоря Гужву внесен Светланой Крюковой. Самого Игоря вывезли в Лукьяновское СИЗО", - написала она.

Лукаш показала документ, удостоверяющий, что деньги были внесены на счет Госказначейства в банке заместителем главного редактора Светланой Крюковой.

 

На facebook-странице корреспондента "Страны" Валерии Ивашкиной сообщается, что деньги уже в понедельник будут переведены на счет суда и к вечеру главного редактора должны освободить.

Ранее на пресс-конференции Крюкова жаловалась, что у проекта "Страна.ua" мало денег, ведь это "маленький стартап с небольшими зарплатами", который работает в убыток.

Как сообщалось, в субботу Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 544 тысяч гривен.

Лукаш зявила, что залог за ее подзащитного внесут 26 июня.

ГПУ подозревает, что Гужва требовал и получил 10 тыс. долларов за неразмещение компрометирующих материалов на нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГужваСМИаресткриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
Гужва
Зеленский ввел в действие санкции против Шария и Гужвы
Суд отменил международный розыск главреда "Страны" Гужвы – ГПУ
Суд не стал заочно брать под стражу Гужву, который живет в Вене
Последние новости
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
Все новости...
Реклама: