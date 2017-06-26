Справа Гужви: прокуратура заперечує поширення секретних даних

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Понеділок, 26 червня 2017, 16:14

Прокуратура міста Києва спростовує інформацію про розповсюдження нерозсекречених даних у провадженні щодо керівника Інтернет-видання "Страна.UA" Ігоря Гужви.

Про це йдеться в повідомленні столичної прокуратури, оприлюдненому 26 червня.

Зазначається, що згадані прокурором у судовому засіданні протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій є матеріалами, з яких знято грифи таємності.

Відсутність же копій вказаних протоколів у матеріалах, доданих до клопотання про обрання запобіжного заходу, пов’язана із законодавчою забороною виготовлення таких копій (ч. 3 ст. 254 КПК України).

"Крім того, слід зазначити, що частина матеріалів, продемонстрованих 23.06.2017 генеральним прокурором України (зокрема, відео-файли з камер відеоспостереження ресторану) – це докази, отримані раніше за запитом прокурора в порядку, не пов’язаному з проведенням негласних слідчо-розшукових дій", – пояснюють у прокуратурі.

Раніше видання "Страна.ua" повідомляло, що відеоматеріали, продемонстровані генеральним прокурором Юрієм Луценком, є засекреченими доказами.

Українська правда

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