НАТО поможет Украине защититься от кибератак - Столтенберг

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Среда, 28 июня 2017, 13:01

НАТО будет помогать Украине защититься от кибератак, подобных тем, что произошли во вторник.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран Альянса.

"Мы видели новые глобальные кибератаки в мае и в последние дни, это лишь подтверждает необходимость активизации усилий в сфере киберобороны, включая активизацию работы с партнерами", - сказал он.

"НАТО помогает Украине, с этой целью был создан трастовый фонд по кибербезопасности. Атака, которую мы видели, значительно повышаю важность поддержки Украины. Мы продолжим это делать и это важная часть нашего сотрудничества", - добавил он.

Как сообщалось, во вторник стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

Главными целями нового вируса стали Украина и Россия. Но вирус также зафиксирован в Польше, Италии, Великобритании, Литве, Германии, Франции и США.

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Служба безопасности Украины опубликовала информацию о том, как работает вирус и как от него уберечься.

Европейская правда

Темы: НАТО вирус интернет
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