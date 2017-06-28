НАТО допоможе Україні захиститися від кібератак - Столтенберг

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Середа, 28 червня 2017, 13:01

НАТО допомагатиме Україні захиститися від кібератак, подібних до тих, що сталися у вівторок.

Про це заявив генеральній секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

"Ми бачили нові глобальні кібератаки в травні і в останні дні, це лише підтверджує необхідність активізації зусиль в сфері кібероборони, включаючи активізацію роботи з країнами-партнерами", - сказав він.

"НАТО допомагає Україні, з цієї метою був створений трастовий фонд із кібербезпеки. Атака, яку ми бачили, значно підвищую важливість підтримки України. Ми продовжимо це робити і це важлива частина нашого співробітництва", - додав він.

Як повідомлялося, у вівторок стало відомо про атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній. 

Головними цілями нового вірусу стали Україна та Росія. Але вірус також зафіксований в Польщі, Італії, Великобританії, Литві, Німеччині, Франції та США.

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Служба безпеки Україна опублікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.

Європейська правда

Теми: НАТО вірус інтернет
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