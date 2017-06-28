Вирус Petya: Киберполиции больше тысячи раз сообщили о вмешательстве в компьютеры

За сутки в Департамент киберполиции НПУ поступило более тысячи сообщений о незаконном вмешательстве в работу компьютерных сетей.

Об этом 28 июня сообщил директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.

"Из указанных сообщений официально с заявлениями в полицию обратились 43 компании. Остальные обращались за консультациями, которые работники киберполиции предоставляли в круглосуточном режиме", - отметил он.

В настоящее время начато 23 уголовных производства по фактам несанкционированного вмешательства в электронно-вычислительные системы как государственных, так и частных учреждений, организаций, предприятий (ст. 361 УК).

"Еще по 47 фактам решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - отметил Тракало.

Работники киберполиции находятся на наиболее важных объектах государственной инфраструктуры, где совместно с работниками СБУ и Госслужбы спецсвязи и защиты информации принимают меры по локализации вредоносного программного обеспечения.

"Киберполиция совместно с ведущими специалистами в области кибербезопасности прилагают усилия для создания декриптора для расшифровки файлов, зашифрованных вредоносным программным обеспечением", - отметили в НП.

Как известно, 27 июня произошли атаки вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

Главными целями нового вируса стали Украина и Россия. Вирус также зафиксирован в Польше, Италии, Великобритании, Литве, Германии, Франции и США.

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Служба безопасности Украины опубликовала информацию о том, как работает вирус и как от него уберечься.

В Кабмине сообщили, что масштабная кибератака остановлена.

Депаратмент киберполиции обращается к специалистам принять участие в разработке совместно со специалистами департамента программы подбора паролей для борьбы с атакой вируса под названием Petya.A.

Украинская правда