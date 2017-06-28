Вирус Petya: Киберполиции больше тысячи раз сообщили о вмешательстве в компьютеры

За сутки в Департамент киберполиции НПУ поступило более тысячи сообщений о незаконном вмешательстве в работу компьютерных сетей.

Об этом 28 июня сообщил директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.

"Из указанных сообщений официально с заявлениями в полицию обратились 43 компании. Остальные обращались за консультациями, которые работники киберполиции предоставляли в круглосуточном режиме", - отметил он.

В настоящее время начато 23 уголовных производства по фактам несанкционированного вмешательства в электронно-вычислительные системы как государственных, так и частных учреждений, организаций, предприятий (ст. 361 УК).

"Еще по 47 фактам решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - отметил Тракало.

Работники киберполиции находятся на наиболее важных объектах государственной инфраструктуры, где совместно с работниками СБУ и Госслужбы спецсвязи и защиты информации принимают меры по локализации вредоносного программного обеспечения.

"Киберполиция совместно с ведущими специалистами в области кибербезопасности прилагают усилия для создания декриптора для расшифровки файлов, зашифрованных вредоносным программным обеспечением", - отметили в НП.

Украинская правда