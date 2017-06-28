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Вірус Petya: Кіберполіції понад тисячу разів поскаржилися на втручання у комп’ютери

Середа, 28 червня 2017, 14:59

За добу до Департаменту кіберполіції НПУ надійшло понад тисячу повідомлень про незаконне втручання в роботу комп’ютерних мереж.

Про це 28 червня повідомив директор департаменту комунікації Нацполіції Ярослав Тракало. 

"З вказаних повідомлень офіційно із заявами до поліції звернулися 43 компанії. Решта зверталися по консультації, які працівники кіберполіції надавали у цілодобовому режимі", - зазначив він. 

Наразі розпочато 23 кримінальних провадження за фактами несанкціонованого втручання в електронно-обчислювальні системи як державних, так і приватних установ, організацій, підприємств (ст. 361 КК).

"Ще по 47 фактах вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - зазначив Тракало. 

Працівники кіберполіції перебувають на найбільш важливих об'єктах державної інфраструктури, де спільно з працівниками СБУ та Держслужби спецзв'язку та захисту інформації вживають заходів з локалізації шкідливого програмного забезпечення.

"Кіберполіція спільно з провідними фахівцями у сфері кібербезпеки докладають усіх зусиль для створення декриптора для розшифровки файлів, зашифрованих шкідливим програмним забезпеченням", - зазначили у НП.

Українська правда 

Теми: хакеривірусінтернетполіція
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