Из поезда Варшава-Берлин эвакуировали 600 пассажиров: сообщение о бомбе

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Среда, 28 июня 2017, 23:11

В Польше с поезда Варшава - Берлин эвакуировали около 600 пассажиров из-за сообщения о заложенной взрывчатке.

Об этом сообщает газета Wyborcza.pl. 

Эвакуация пассажиров была проведена в населенном пункте Могильно. Также были эвакуированы жители жилых домов, расположенных возле вокзала.

Пассажиров разместили на территории одной из местных школ, поезд они покинули без багажа. Железнодорожная станция в Могильно была закрыта, движение на линии было остановлено.

Отмечается, что информация о заложенной в поезде взрывчатке была получена по электронной почте на адрес Государственных польских железных дорог.

Темы: Польша теракт
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