ЦИК: Выборы президента в 2019 году обойдутся почти в 2 млрд гривен
Центральная избирательная комиссия оценивает необходимые расходы на подготовку и проведение очередных выборов президента в 2019 году в 1 млрд 948 млн 300 тыс. гривен.
Об этом говорится в ответе ЦИК на запрос Українських Новин.
"В соответствии с требованиями Конституции Украины и Закона Украины "О выборах Президента Украины" в 2019 году состоятся очередные выборы Президента Украины для организации подготовки и проведения которых, по ориентировочным расчетам Центральной избирательной комиссии, объем расходов составляет 1 948 300 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
В частности, для проведения первого тура выборов необходим 1 млрд 330 млн 300 тыс. гривен, а второго - 618 млн гривен.
Согласно законодательству, очередные выборы президента должны состояться 31 марта 2019 года.
При этом 27 октября 2019 года должны также пройти очередные выборы Верховной Рады.
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