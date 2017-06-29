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ЦВК: Вибори президента в 2019 році обійдуться майже в 2 млрд гривень

Четвер, 29 червня 2017, 01:50

Центральна виборча комісія оцінює необхідні витрати на підготовку і проведення чергових виборів президента в 2019 році в 1 млрд 948 млн 300 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді ЦВК на запит Українських Новин.

"Відповідно до вимог Конституції України та Закону України "Про вибори Президента України" в 2019 році відбудуться чергові вибори Президента України для організації підготовки та проведення яких, за орієнтовними розрахунками Центральної виборчої комісії, обсяг витрат становить 1 948 300 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, для проведення першого туру виборів необхідно 1 млрд 330 млн 300 тис. гривень, а другого - 618 млн гривень.

Згідно із законодавством, чергові вибори президента мають відбутися 31 березня 2019 року.

При цьому 27 жовтня 2019 року мають також пройти чергові вибори Верховної Ради.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКвибори
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