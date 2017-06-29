ЦИК: Выборы президента в 2019 году обойдутся почти в 2 млрд гривен

Центральная избирательная комиссия оценивает необходимые расходы на подготовку и проведение очередных выборов президента в 2019 году в 1 млрд 948 млн 300 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе ЦИК на запрос Українських Новин.

"В соответствии с требованиями Конституции Украины и Закона Украины "О выборах Президента Украины" в 2019 году состоятся очередные выборы Президента Украины для организации подготовки и проведения которых, по ориентировочным расчетам Центральной избирательной комиссии, объем расходов составляет 1 948 300 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

В частности, для проведения первого тура выборов необходим 1 млрд 330 млн 300 тыс. гривен, а второго - 618 млн гривен.

Согласно законодательству, очередные выборы президента должны состояться 31 марта 2019 года.

При этом 27 октября 2019 года должны также пройти очередные выборы Верховной Рады.