Из-за пожара в Чернобыльской зоне уровень радиации в повысился

294 просмотра
Пятница, 30 июня 2017, 07:51

Из-за пожара в Чернобыльской зоне уровень радиации в повысился, российские СМИ уже распространяют лживую информацию.

Об этом написал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в facebook.

"В зоне отчуждения продолжается довольно крупный пожар. ДСНС в полной мере осуществляют меры по его ликвидации. В то же время некоторые российские СМИ уже распространяют лживую информацию о якобы повышении радиации. Поэтому я дал поручение руководству ГП по управлению зоной отчуждения оперативно информировать украинские и мировые СМИ о реальной ситуации. Прошу журналистов быть бдительными и не распространять фейки", - написал он.

Как сообщалось, 29 июня днем ​​в зоне отчуждения возле ЧАЭС на территории Лубянского лесничества произошел пожар, который охватил площадь около 25 га. Для тушения пожара ГСЧС привлечено 102 пожарника, 22 единицы техники, а также вертолет с водосливным устройством и 2 самолета.

Темы: Чернобыль чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Чернобыльской зоне горит лес 29 июня 2017, 21:27
Вирусная атака затронула Чернобыльскую АЭС 27 июня 2017, 17:29
В третьем блоке ЧАЭС произошло задымление 13 июня 2017, 20:21
powered by lun.ua
Главные новости
Хроника 30 июня. Арбузов запускает медиа-рупор, а Порошенко не видит собственной демонизации
Из-за пожара в Чернобыльской зоне уровень радиации в повысился
АТО: 22 обстрела из артиллерии и танков, 1 боец ​​ВСУ погиб, 6 ранены
Трамп готов продавать Украине миллионы тонн угля
Все новости
Поступить в вуз

Что нового во вступительной кампании-2017

6 способов

Как держать животных в безопасности во время жары