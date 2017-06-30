Из-за пожара в Чернобыльской зоне уровень радиации в повысился, российские СМИ уже распространяют лживую информацию.

Об этом написал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в facebook.

"В зоне отчуждения продолжается довольно крупный пожар. ДСНС в полной мере осуществляют меры по его ликвидации. В то же время некоторые российские СМИ уже распространяют лживую информацию о якобы повышении радиации. Поэтому я дал поручение руководству ГП по управлению зоной отчуждения оперативно информировать украинские и мировые СМИ о реальной ситуации. Прошу журналистов быть бдительными и не распространять фейки", - написал он.

Как сообщалось, 29 июня днем ​​в зоне отчуждения возле ЧАЭС на территории Лубянского лесничества произошел пожар, который охватил площадь около 25 га. Для тушения пожара ГСЧС привлечено 102 пожарника, 22 единицы техники, а также вертолет с водосливным устройством и 2 самолета.