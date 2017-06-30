Площадь пожара в Чернобыльской зоне уменьшили в три раза

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Пятница, 30 июня 2017, 11:10

Площадь возгорания в зоне отчуждения вокруг Чернобыля уменьшена до 8 гектаров.

Об этом сообщает ГСЧС на своей странице Facebook.

"По состоянию на 11 часов 30 июня тушение пожара продолжается. В течение ночи площадь пожара уменьшен с 25 до 8 га", - отметили в сообщении.

"К тушению привлечены 125 человек из личного состава и 36 единиц техники, из них от ГСЧС 63 чел. Личного состава и 16 ед. Техники, в том числе вертолет МИ-8 и 2 самолета АН-32П", - добавили в ГСЧС.

Как известно, 29 июня в 12:35 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянской лесничества произошел пожар.

"Предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га", – объясняет ГСЧС.

Вертолет МИ-8 с водосливным устройством и 2 самолета АН-32П уже осуществили 8 вылетов, сбросив 64 м3 воды.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак опроверг информацию о значительном повышении уровня радиации из-за пожара.

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