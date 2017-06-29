В Чернобыльской зоне горит лес

29 июня в 12:30 в Зоне отчуждения возле ЧАЭС произошло возгорание лесной подстилки на площади около 20 га.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГСЧС, пожар возник на территории Лубянской лесничества во время проведения технологической вырубки леса для прокладки железной дороги. По состоянию на 20:00 четверга площадь пожара (низового) составляет около 25 га, тушение продолжается.

"29 июня в 12 ч. 35 мин. в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянского лесничества предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для проведения воздушной разведки и тушения пожара ГСЧС привлекло вертолет МИ-8 с водосливным устройством и 2 самолета АН-32П.

Всего к тушению пожара привлечены 102 пожарных и 22 единицы техники. Дополнительно приведены в готовность 50 человек личного состава и 10 единиц техники Киевской, Житомирской областей и Киева.

Украинская правда