Сытник рассказал, на каком этапе находятся дела Насирова и нардепов
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник прогнозирует завершение расследования уголовного производства в отношении отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на следующей неделе.
Об этом он заявил в интервью телеканалу "5 канал".
"Думаю, что на следующей неделе мы завершим расследование дела Насирова ",- сказал он.
По словам Сытника, речь не идет о передаче дела в суд уже до 10 июля.
Он добавил, что сроки передачи обвинительного акта в суд будет зависеть от процесса ознакомления защиты и Насирова с материалами дела.
Кроме того, Сытник прогнозирует передачу в суд обвинительного акта в отношении бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко до конца лета.
"До конца лета планируем передать в суд дело Мартыненко", - сказал он.
По его словам, до конца лета НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура также планируют завершить расследование дела депутатов Рады Борислава Розенблата и Максима Полякова о взяточничестве.
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