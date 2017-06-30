Сытник рассказал, на каком этапе находятся дела Насирова и нардепов

1229 просмотров
Пятница, 30 июня 2017, 21:59

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник прогнозирует завершение расследования уголовного производства в отношении отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на следующей неделе.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "5 канал".

"Думаю, что на следующей неделе мы завершим расследование дела Насирова ",- сказал он.

По словам Сытника, речь не идет о передаче дела в суд уже до 10 июля.

Он добавил, что сроки передачи обвинительного акта в суд будет зависеть от процесса ознакомления защиты и Насирова с материалами дела.

Кроме того, Сытник прогнозирует передачу в суд обвинительного акта в отношении бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко до конца лета.

"До конца лета планируем передать в суд дело Мартыненко", - сказал он.

По его словам, до конца лета НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура также планируют завершить расследование дела депутатов Рады Борислава Розенблата и Максима Полякова о взяточничестве.

Украинские новости

Темы: Сытник Насиров Мартыненко Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Поляков назвал Сытника гопником и дикарем 20 июня 2017, 16:31
Мартыненко просит Сытника "не пиариться", а передать дело в суд 7 июня 2017, 16:12
Сытник: Судью Вовка проверяли как кандидата в судьи Верховного Суда 7 июня 2017, 14:51
powered by lun.ua
Главные новости
Генпрокуратура объявила новые подозрения Януковичу и Ко
Гужве вручили новую повестку
Двух российских пограничников арестовали на 15 суток
"Газпром" говорит, "Нафтогаз" должен ему 1,7 миллиарда долларов. НАК опровергает
Все новости
Made in Kyiv

Вещи с киевской символикой

6 фильмов июля

"Человек-паук", "Дюнкерк" и "Война за планету обезьян"