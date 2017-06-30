Сытник рассказал, на каком этапе находятся дела Насирова и нардепов

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник прогнозирует завершение расследования уголовного производства в отношении отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на следующей неделе.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "5 канал".

"Думаю, что на следующей неделе мы завершим расследование дела Насирова ",- сказал он.

По словам Сытника, речь не идет о передаче дела в суд уже до 10 июля.

Он добавил, что сроки передачи обвинительного акта в суд будет зависеть от процесса ознакомления защиты и Насирова с материалами дела.

Кроме того, Сытник прогнозирует передачу в суд обвинительного акта в отношении бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко до конца лета.

"До конца лета планируем передать в суд дело Мартыненко", - сказал он.

По его словам, до конца лета НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура также планируют завершить расследование дела депутатов Рады Борислава Розенблата и Максима Полякова о взяточничестве.

В то же время Сытник выступает за передачу в суд обвинительного акта в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

"Дело готово к передаче в суд", - сказал он.

По мнению чиновника, у НАБУ достаточно оснований передавать его в суд.

Сытник отметил, что по делу о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов, часть которой была передана Генеральной прокуратуре, возможны новые подозрения фигурантам.

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