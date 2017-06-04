СММ ОБСЕ: боевики закладывают противотанковые мины возле Первомайска
Боевики закладывают противотанковые мины на блокпосту неподалеку Первомайска (ОРЛО) в нарушение Рамочного решения о разведении сил и средств.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на вечер 2 июня.
Там сообщается, что утром 1 июня на блокпосту, расположенном в 800 м к северу от подконтрольного так называемой "ЛНР" г. Первомайск (58 км к западу от Луганска), наблюдатели видели три заграждения, частично перекрывающих дорогу, а также трех невооруженных членов "ЛНР", которые копали окоп вдоль дороги. Во второй половине дня они увидели две траншеи, которые сходились к середине дороги. Между ними остался проезд шириной примерно 2 м.
"Двое вооруженных членов "ЛНР" отодвинули деревянную доску с размещенными на ней 5 противотанковыми минами от каждой траншеи и таким образом позволили проехать автомобилям СММ", - говорится в отчете.
2 июня на этом же блокпосту члены патруля Миссии увидели три заграждения, которые частично перекрывали дорогу. Вдоль двух заграждений у каждой траншеи была деревянная доска с размещенными на ней 6 противотанковыми минами (ТМ-62).
"Двое присутствующих там российских офицеров из Общего центра по контролю и координации (СЦКК) сфотографировали эти ограждения, а также напомнили члену "ЛНР" на блокпосту о том, что закладка противотанковых мин является нарушением Рамочного решения о разведении сил и средств. По словам одного из офицеров, к утру 3 июня эти мины будут изъяты", - отметили в СММ ОБСЕ.
В отчете также сообщается, что на блокпосту в 3 км к северу от Первомайска патрулю Миссии не удалось проехать, поскольку дорога была частично перекрыта тремя новыми заграждениями. Вооруженные члены "ЛНР" не позволили наблюдателям сфотографировать эти заграждения.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.