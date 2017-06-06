Катар: Решение разорвать отношения нарушает наш суверенитет

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Вторник, 6 июня 2017, 03:12

Катар назвал "неоправданным" решение Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Бахрейна, Йемена и Мальдив приостановить отношения с Дохой, заявив, что это решение "нарушает его суверенитет".

Об этом сообщает Аль-Джазира.

"Это было ясно с самого начала, что цель кампании средств массовой информации и решение разорвать дипломатические и консульские отношения и закрыть границы, это давление на Катар, чтобы заставить отказаться от суверенитета и национального права принимать решения", - говорится в заявлении катарского кабинета министров.

"Эти меры являются необоснованными и строятся на претензиях и заявлениях, которые не имеют никаких оснований на самом деле", - заявили в министерстве иностранных дел Катара, добавив, что эти решения не влияют на нормальную жизнь граждан и жителей страны.

В МИД заявили, что эти решения являются попыткой затянуть страну в свою сферу влияния.

"Это само по себе является нарушением его суверенитета [Катара] как государства", - сказано в заявлении.

Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические связи с Катаром.

Страны также объявили о закрытии транспортных связей с Катаром и дали катарским гостям и жителям городов две недели, чтобы уехать.

Позже о разрывве отношений с Катаром заявили также Йемен и Ливия.

Причиной таких мер стало обвинение власти Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Не исключено, что настоящей причиной послужило то, что на саммите стран Персидского залива в конце мая катарское новостное агентство распространило речь эмира Катара, который заявил о поддержке нормальных отношений с Ираном, что вызвало волну критики в саммите. Позже Доха заявила, что публикацию сделали хакеры.

Как сообщалось, Египет объявил о прекращении авиасообщения с Катаром. А Саудовская Аравия закрыла местный офис и отозвала лицензию на вещание катарского информационного канала Аль-Джазира.

Темы: Восток
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