Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посол Израиля не подтвердил информацию МИД о передаче трофейного российского оружия Украине

Украинская правдаВторник, 28 января 2025, 10:23
Посол Израиля не подтвердил информацию МИД о передаче трофейного российского оружия Украине
Фото: Getty Images

Посол Израиля Михаэль Бродский заявил, что его страна не принимала никаких решений о передаче Украине российского оружия, захваченного ЦАХАЛом у боевиков.

Источник: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью "Радио свобода"

Прямая речь: "Я наверное вас немного разочарую, но речь не идет об инициативе Израиля (о передаче оружия Украине – ред.), есть здесь какой-то испорченный телефон".

Реклама:

"То, что касается передачи оружия, целиком и полностью находится в ведении армии и Министерства обороны. Никакого такого решения Министерство обороны Израиля не принимало", – подчеркнул Бродский.

Детали: Комментируя вопрос о возможной передаче Украине трофейного российского оружия, посол отметил, что Шаррен Хаскель, еще во время работы депутатом Кнессета, а не заместителем министра иностранных дел, инициировала частный законопроект о передаче оружия. Однако это предложение не получило поддержки в Кнессете.

На замечание журналистов о том, что информация об этой инициативе была размещена на официальной странице посольства, дипломат пояснил, что это "не более, чем частный законопроект, который никакого продолжения не получил".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • 21 января заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель во время встречи с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком предложила передать украинской стороне российское вооружение, захваченное ЦАХАЛом.

ИзраильоружиеВосток
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
У Порошенко заявили, что его старший сын с 2019 года снят со всех учетов
"Пустые обвинения": Ткаченко ответил Кличко
СМИ: Сибига приглашен на встречу глав МИД стран Европы и нового госсекретаря США
Бизнес призывает правительство продлить сроки обновления критичности и бронирования
ТЦК начали штрафовать мэров за провал мобилизации: в ОК "Запад" говорят – "все законно"
Февраль принесет Украине похолодание
Все новости...
Израиль
СМИ: Премьер Израиля может стать первым лидером, которого Трамп примет в Белом доме
Белый дом объявил о продлении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном
Израиль разрешил перемещенным жителям севера Газы возвращаться домой
Последние новости
21:28
США переживают рекордный дефицит торговли на фоне угроз Трампа пошлинами
21:23
Зеленский о финансировании программ США: Будем искать внутренний ресурс
21:07
Вучич выполнил одно из ключевых требований антиправительственных протестов в Сербии
20:53
списокКакие госструктуры не получат средства из-за приостановления финансирования USAID
20:50
Грузия ушла из ПАСЕ, но остается в Совете Европы
20:40
Одесский "Шторм" обыграл херсонский "Днепр" в чемпионате Украины по хоккею
20:31
Трамп планирует наказывать депортацией из США за антисемитизм – СМИ
20:19
РФ заявила о миллиардах от продажи квартиры Зеленского и другого имущества украинцев в Крыму
20:14
Глава украинской делегации в ПАСЕ: Грузию выгонят из ассамблеи на следующей сессии
20:06
фото"Тревожный сигнал": в Киеве посреди зимы зацвели сакуры
Все новости...
Реклама:
Реклама: