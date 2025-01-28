Посол Израиля не подтвердил информацию МИД о передаче трофейного российского оружия Украине

Посол Израиля Михаэль Бродский заявил, что его страна не принимала никаких решений о передаче Украине российского оружия, захваченного ЦАХАЛом у боевиков.

Источник: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью "Радио свобода"

Прямая речь: "Я наверное вас немного разочарую, но речь не идет об инициативе Израиля (о передаче оружия Украине – ред.), есть здесь какой-то испорченный телефон".

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"То, что касается передачи оружия, целиком и полностью находится в ведении армии и Министерства обороны. Никакого такого решения Министерство обороны Израиля не принимало", – подчеркнул Бродский.

Детали: Комментируя вопрос о возможной передаче Украине трофейного российского оружия, посол отметил, что Шаррен Хаскель, еще во время работы депутатом Кнессета, а не заместителем министра иностранных дел, инициировала частный законопроект о передаче оружия. Однако это предложение не получило поддержки в Кнессете.

На замечание журналистов о том, что информация об этой инициативе была размещена на официальной странице посольства, дипломат пояснил, что это "не более, чем частный законопроект, который никакого продолжения не получил".

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