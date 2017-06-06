БПП обвиняет Тимошенко в государственной измене

"Блок Петра Порошенко" хочет, чтобы антикоррупционные органы проверили контракт на поставку российского природного газа в 2009 году, заключенный Юлией Тимошенко, на предмет коррупции и государственной измены.

Об этом сказал лидер фракции БПП Артур Герасимов на заседании согласительного совета

"Фактически сегодня каждый украинец: и старый и новорожденный, больной и бедный отдал Путину около 700 долларов. Подписанный контракт – это не просто преступление против украинского народа, это предательство национальных интересов, которое чуть не уничтожила страну", – считает Герасимов.

"Мы требуем, чтобы независимые вновь антикоррупционные органы: НАБУ, Антикоррупционная прокуратура немедленно и публично начали разбираться в ситуации и в течение 2 недель проинформировали парламент о результатах", – подчеркнул он.

Герасимов призвал комитеты ВР по нацбезопасности и антикоррупционный немедленно вызвать экс-премьера Юлию Тимошенко и рассмотреть вопрос государственной измены и коррупционной составляющей газового контракта 2009 года.

"Напомню, что контракт создал основания для агрессора требовать в Украине дополнительно десятки миллиардов долларов. И только решительные действия президента, правительства, парламента и наших юристов спасли страну от банкротства. На прошлой неделе независимый международный Стокгольмский суд восстановил справедливость: отменен вымогательский принцип оплаты газа, который не был в употреблении и даже не поступал в Украину", – считает лидер фракции БПП.

Юлия Тимошенко в свою очередь отметила, что принцип бери или плати в то время был заложен в типовой контракт для всех потребителей российского газа.

"В 2011 году Европейская комиссия провела антимонопольное расследование и по сути четко определила, что это – монопольное требование, которое не может быть допущено в контракте. После этого все страны Европейского союза начали шаг за шагом отменять принип бери или плати ... Кроме того Украина за 8 лет не заплатила ни копейки по приниципу бери или плати", – утверждает экс-премьер.

Нынешние же заявления власти Тимошенко назвала "истерией, направленной против партий "Батькивщина".

Валентина Романенко, УП