Минюст отвергает обвинения в непрозрачном избрании главы ЦПП

Министр юстиции Павел Петренко отмечает, что избрание директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи прошло "прозрачно и открыто".

Такое заявление он сделал во вторник утром во время встречи с коллективом центра, который выражает недовольство результатами проведенного конкурса.

"По нашему мнению, конкурс состоялся прозрачно и открыто, а все желающие в нем участвовать, могли сделать это", - цитирует в Facebook слова Петренко пресс-служба Минюста.

"Если у представителей БПП (бесплатной правовой помощи - ред.) есть какие-то другие мысли по этому поводу, мы готовы к диалогу и обсуждению", - добавил министр.

Он предложил создать рабочую группу по разработке концепции реформирования системы правовой помощи, в которую могут войти представители ЦПП.

При этом министр заявил, что сейчас на его ведомство оказывается давление по этому поводу.

"Учитывая ситуацию, кадровые решения будут приняты взвешенно, но без всякого давления, шантажа и манипуляций общественным мнением, которые сейчас происходят", - отметил он.

"Для того чтобы реализовать эти предложения, всем стоит успокоиться и услышать друг друга", - добавил Петренко.

В то же время Координационный центр по оказанию правовой помощи объявил бессрочную акцию протеста с требованием отменить результаты конкурса по избранию своего директора и провести новый.

"Мы вынуждены к этому прибегнуть из-за постоянного игнорирования нашей позиции, а также позиции многочисленных правозащитных организаций относительно непрозрачного конкурса на должность директора Координационного центра и всех рисков для дальнейшего будущего всей системы бесплатной правовой помощи в Украине", - заявили члены центра в Facebook.

Они отметили, что в первую очередь причиной акции стало то, что на выходных были совершены попытки давления на региональных представителей центра.

ЦПП потребовал аннулировать результаты проведенного конкурса, изменить порядок назначения директора центра и провести "новый, объективный и прозрачный" конкурс.

Павла Петренко остановила акция протеста Фото: пресс-служба Минюста

Как сообщалось, ранее такие же обвинения Минюсту высказывала Открытая общественная платформа развития украинской системы бесплатной правовой помощи.

Украинская правда