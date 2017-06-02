Минюст обвинили в непрозрачном выборе директора Центра правовой помощи

Минюст повлиял на процедуру проведения конкурса на должность директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи.

Об этом говорится в заявлении Открытой общественной платформы развития украинской системы бесплатной правовой помощи.

Юристы не признают Конкурс состоявшимся, из-за констатации признаков административного воздействия Министерства как на процедуры, согласно которым проводился Конкурс, так и на ход проведения, оценку результатов.

"Проведение Конкурса на должность Директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи произошло, на наш взгляд, со значительными процедурными и содержательными недостатками и нарушениями, а это ставит под сомнение желание руководства Министерства (юстиции - ред.) исходить из принципа обеспечения независимости системы, прав человека , интересов и свобод", - говорится в заявлении.

В частности, отмечается, что:

1.В проведенном Минюстом собеседовании были нарушены базовые принципы проведения процедур отбора: не обеспечены равные условия для кандидатов, субъективизм и искажения оценки из-за отсутствия четких критериев оценки и определенных компетенций.

2.Состав комиссии создавал не равные условия для кандидатов: подчиненные (даже косвенно) работники Министерства юстиции не могли объективно оценивать заместителя министра юстиции.

3.Система оценивания - по баллу от каждого члена - в таких условиях также ставила одного из кандидатов в неравные условия. Этому способствовал несбалансированный состав комиссии: 5 представителей от МЮ и 3 от общественности, а также решающий голос председателя комиссии (первого заместителя Министра юстиции).

4.Отсутствие критериев (четких компетенций) и неподготовленность комиссии позволяла влиять субъективным факторам на выбор рекомендованных кандидатов.

5.Отсутствие критериев категорически не снимает с комиссии ответственность за выбор, поскольку они должны были бы обосновать, почему именно рекомендуются те или иные кандидаты.

6.Радикальные разногласия определения победителя со стороны - работников центрального аппарата Министерства юстиции и представителями общественности.

Поэтому юристы отмечают, что все перечисленные недостатки, а также предоставленные преференции, работали в пользу кандидата, который на время проведения конкурса занимал должность заместителя Министра Украины, и это не является допустимым исходя из принципов равенства и беспристрастности.

"Учитывая вышеизложенное, по нашему мнению, результаты работы Комиссии нельзя считать объективными и обеспечивающими отбор оптимальных кандидатов на должности, которые бы продолжили успешную деятельность системы", - сказно в заявлении общественной организации.

Активисты требуют аннулирования результатов работы Комиссии и создания другой Комиссии с участием различных заинтересованных сторон, в том числе общественных организаций, которые имеют опыт сотрудничества с системой, и международных партнеров.