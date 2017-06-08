У экс-налоговика из Киева изъяли 50 млрд долларов Зимбабве

Правоохранители изъяли 50 млрд долларов Зимбабве при задержании экс-начальника налоговой инспекции Шевченковского района Киева Виктора Башука.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на определение суда от 1 июня.

Суд частично удовлетворил ходатайство военной прокуратуры и наложил арест на некоторое имущество бывшего чиновника, изъятое при задержании 24 мая.

В частности, арестованы золотые кольцо, крестик и цепочка, 6 тысяч гривен, 102 доллара США, купюра в 50 млрд долларов Зимбабве, валюта ОАЭ в сумме 560 дирхам, 3 евро, стартовый пакет мобильного оператора с SIM-картой, карта Укргазбанка, фотография, кошелек, ключ от индивидуального банковского сейфа и сумка.

При этом суд отказался арестовать дисконтные карточки ресторанов и магазинов и служебное удостоверение.

Как сообщалось, 24 мая в 15 регионах Украины прошла крупная антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков. В результате были задержаны 23 экс-налоговика.

Среди них был и Виктор Башук. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.

Как известно, в Зимбабве произошла безумная инфляция, в результате чего даже миллиарды долларов этой страны ничего не стоят. Местное население пытается рассчитываться долларами США или рандами ЮАР.