Экс-налоговики в суде: одного отпустили без залога, другого - за миллион

Печерский райсуд Киева отказался арестовать и избрал меру пресечения в виде внесения залога на сумму 1 млн грн бывшему начальнику Днепропетровской городской налоговой инспекции Андрею Липинскому, задержанному в результате антикоррупционной операции 24 мая.



Как передает "Интерфакс-Украина", на заседании в четверг суд отклонил ходатайство Главной военной прокуратуры об аресте Липинского на 2 месяца с возможностью внесения залога в 1 млн грн.



Прокуратура считает, что своими действиями указанный гражданин нанес ущерб государству на 1 млрд грн, и поэтому ходатайство следствия о мере пресечения является обоснованным.



Сам Липинский от комментариев отказался

Кроме того, суд отпустил под личное обязательство бывшего начальника Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе Киева Виктора Башука, задержанного в рамках антикоррупционной спецоперации 24 мая.



На заедании в четверг суд отказался удовлетворить ходатайство Главной военной прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 200 млн грн.



После заседания суда военный прокурор Александр Климович сказал, что обвинение прокуратура будет обжаловать это решение в Апелляционном суде Киева



В свою очередь, Башук сказал журналистам, что, в целом, удовлетворен таким решением суда, но при этом вообще считает себя не виновным, что и намерен доказывать в дальнейшем.



"Я всю жизнь проработал в налоговой службе и меня теперь привлекают непонятно куда, к кому-то и говорят, что я виноват только потому, что там работал. И показывают приказ о моем назначении, говоря, что я виноват в том, что меня назначили", - отметил он.

Как известно, в среду в 15 регионах Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

После этого суд отпустил под залог бывших руководителей налоговой – экс-начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Антипова, экс-главу Полтавской ГНС Задорожного, а также отпустил из-под стражи под личное обязательство экс-главу Государственной налоговой администрации Крыма Константина Циркуна.

В то же время экс-глава Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области Сергей Шинкаренко оказался не готовым к залогу в 100 млн грн и получил 2 месяца ареста.

25 мая суд отпустил из-под стражи бывшего заместителя начальника харьковского облуправления Министерства доходов и сборов Татьяну Маслову под залог в 1 миллион гривен.

В то же время залог в сумме 5 млн грн назначили бывшему заместителю председателя Государственной налоговой администрации в Полтавской области Александру Лукину, а меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца назначили экс-начальнику государственной налоговой инспекции в Приморском районе Одессы Ольге Фроловой. Однако суд также предусмотрел для нее возможность внесения залога в почти 3 млн грн.