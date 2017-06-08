На фракции Оппоблок поссорились из-за Рабиновича
Народный депутат Вадим Рабинович на заседании фракции Оппозиционный блок в четверг просил исключить его из фракции.
Эту информацию УП подтвердили несколько депутатов этой политсилы.
По их словам, Рабинович появился на заседании фракции впервые за год и попросил, чтобы фракция своим решением исключила его из своего состава.
"Он говорит: исключите меня, я хочу идти своим путем. Ему просто выгодно, чтобы его исключили, а не он сам писал заявление. Так он сохраняет мандат", - отметил один из депутатов ОП.
В свою очередь против такого голосования выступил лидер фракции Юрий Бойко.
Бойко сказал, что решение об исключении Рабиновича требует дополнительных консультаций и решения вопроса нужно перенести на другое заседание. Однако после этого Рабинович продолжал настаивать, чтобы его исключили. В частности за исключение Рабиновича высказались Вадим Новинский и Нестор Шуфрич.
После дискуссии Юрий Бойко не изменил мнения и покинул зал.
После этого на фракции так и не проголосовали за его исключение. Фактически вопрос оставили в подвешенном состоянии.
"Понимаете, ему было озвучено: друг, так ты сам напиши заявление о выходе из фракции. А он, нет-нет, исключите меня. Хорошо, так давай напиши, а мы гарантируем, что съезд партии не заберет мандат. Ну, это же какое-то перекладывание ответственности", - говорит другой источник в оппозиционном блоке.
Рабинович заявил "Украинской правде", что прокомментирует ситуацию позже.
Как известно, по закону в случае выхода из фракции депутата, который был избран в парламент по списку этой партии, съезд имеет право забрать мандат у депутата.
Украинская правда
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