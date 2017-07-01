На Донбассе боевики угрожали ОБСЕ из-за поздравлений с Днем Конституции

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Суббота, 1 июля 2017, 01:24

На территории так называемой "ЛНР" двое вооруженных боевиков угрожали наблюдателям миссии ОБСЕ, обвинив их в том, что те поздравляли местных жителей с Днем Конституции Украины.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Инцидент произошел в поселке Веселая Гора 29 июня. Согласно отчету, двое боевиков примерно 25-30 лет в камуфляжной одежде без знаков отличия и в черных балаклавах, закрывающих их лица, были вооружены автоматами.

Они подошли к наблюдателям миссии и спросили, поздравляли ли они местных жителей с Днем Конституции накануне. Боевики сказали, что будут стрелять в сотрудников ОБСЕ, если такое повторится.

Наблюдатели покинули этот район и сообщили о произошедшем в СЦКК.

Темы: ОБСЕ "ЛНР"
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