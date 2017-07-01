В Нацгвардии отреагировали на задержание Маркива в Италии

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Суббота, 1 июля 2017, 18:57

Национальная гвардия Украины обеспокоена арестом замкомандира взвода батальона оперативного назначения им.Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива, задержанного 30 июня якобы по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли в 2014 году.

Об этом говорится в заявлении НГУ от 1 июля.

"На данный момент старший сержант Виталий Маркив служит в батальоне Кульчицкого в должности заместителя командира взвода. Он уехал в Италию во время планового отпуска", - говорится в сообщении.

В НГУ отметили, что официальной информации о задержании Маркива в Нацгвардию не поступало, а вместе с Генпрокуратурой нацгвардейцу будет оказана необходимая помощь.

Также в Нацгвардии сообщили, что в Украине правоохранители расследуют уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского напарника Андрея Миронова.

"По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск", - подчеркнули в НГУ.

Темы: Нацгвардия Италия арест Донбасс Росcия
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