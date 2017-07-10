СНБО вот-вот рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса

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Понедельник, 10 июля 2017, 10:47

Заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будет рассмотрен законопроект о реинтеграции Донбасса, состоится в понедельник.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на "круглом столе" "Реинтеграция неподконтрольных территорий: международная практика и украинские реалии" в Киеве.

"Как вам известно, экспертами СНБО с привлечением народных депутатов был наработан проект закона о реинтеграции Донбасса, в ближайшие даже часы, возможно, он будет обсужден на Совете нацбезопасности и обороны, и будет принято решение, в таком ли варианте вносить этот текст в парламент или после дискуссии будут внесены изменения", – сказала она.

Ранее источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что 10 июля СНБО рассмотрит проект закона о деоккупации временно неподконтрольных властям Украины районов Донецкой и Луганской областей.

Ожидается, что на этом заседании СНБО одобрит законопроект, после чего он будет передан президенту для внесения в парламент.

Темы: Донбасс законодательство СНБО
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