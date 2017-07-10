Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СНБО должен рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса

Понедельник, 10 июля 2017, 10:47

Заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будет рассмотрен законопроект о реинтеграции Донбасса, состоится в понедельник.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на "круглом столе" "Реинтеграция неподконтрольных территорий: международная практика и украинские реалии" в Киеве.

"Как вам известно, экспертами СНБО с привлечением народных депутатов был наработан проект закона о реинтеграции Донбасса, в ближайшие даже часы, возможно, он будет обсужден на Совете нацбезопасности и обороны, и будет принято решение, в таком ли варианте вносить этот текст в парламент или после дискуссии будут внесены изменения", – сказала она.

Ранее источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что 10 июля СНБО рассмотрит проект закона о деоккупации временно неподконтрольных властям Украины районов Донецкой и Луганской областей.

Ожидается, что на этом заседании СНБО одобрит законопроект, после чего он будет передан президенту для внесения в парламент.

Позже Геращенко сообщила "Украинской правде", что она оговорилась – и не знает, когда рассмотрят законопроект, так как не является членом СНБО.



В то же время, пресс-служба президента сообщила, что 10 июля ориентировочно в 17:30 секретарь СНБО Александр Турчинов по итогам заседания Совбеза сделает заявление для СМИ.

УП, обновлено в 17:40

Темы: ДонбассзаконодательствоСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Донбасс
"Многие поверили в ВСУ, но войну без тыла не выиграть". 20-летний защитник "Азовстали" Назарий "Гренка"
Оккупанты безуспешно пытаются восстановить потерянные позиции вблизи освобожденного Старомайорского
"Немного изоленты, хороший снаряд – и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане
Последние новости
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
Все новости...
Реклама: