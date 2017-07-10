СНБО должен рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса

Заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будет рассмотрен законопроект о реинтеграции Донбасса, состоится в понедельник.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на "круглом столе" "Реинтеграция неподконтрольных территорий: международная практика и украинские реалии" в Киеве.

"Как вам известно, экспертами СНБО с привлечением народных депутатов был наработан проект закона о реинтеграции Донбасса, в ближайшие даже часы, возможно, он будет обсужден на Совете нацбезопасности и обороны, и будет принято решение, в таком ли варианте вносить этот текст в парламент или после дискуссии будут внесены изменения", – сказала она.

Ранее источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что 10 июля СНБО рассмотрит проект закона о деоккупации временно неподконтрольных властям Украины районов Донецкой и Луганской областей.

Ожидается, что на этом заседании СНБО одобрит законопроект, после чего он будет передан президенту для внесения в парламент.

Позже Геращенко сообщила "Украинской правде", что она оговорилась – и не знает, когда рассмотрят законопроект, так как не является членом СНБО.





В то же время, пресс-служба президента сообщила, что 10 июля ориентировочно в 17:30 секретарь СНБО Александр Турчинов по итогам заседания Совбеза сделает заявление для СМИ.

УП, обновлено в 17:40