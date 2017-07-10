РНБО має розглянути законопроект про реінтеграцію Донбасу

Засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому буде розглянуто законопроект про реінтеграцію Донбасу, відбудеться в понеділок.



Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на "круглому столі" "Реінтеграція непідконтрольних територій: міжнародна практика та українські реалії" в Києві.



"Як вам відомо, експертами РНБО із залученням народних депутатів було напрацьовано проект закону про реінтеграцію Донбасу, у найближчі навіть години, можливо, його буде обговорено на Раді нацбезпеки й оборони, і буде прийнято рішення, чи в такому варіанті вносити цей текст в парламент, чи після дискусії будуть внесені зміни", – сказала вона.



Раніше джерело агентства "Інтерфакс-Україна" повідомило, що 10 липня РНБО розгляне проект закону про деокупацію тимчасово непідконтрольних владі України районів Донецької та Луганської областей.



Очікується, що на цьому засіданні РНБО схвалить законопроект, після чого його передадуть президенту для внесення в парламент.

Згодом Геращенко повідомила "Українській правді", що вона обмовилася – і не знає, коли розглядатимуть законопроект, адже не є членом РНБО.

Водночас, прес-служба президента повідомила, що 10 липня орієнтовно о 17:30 секретар РНБО Олександр Турчинов за результатами засідання Радбезу зробить заяву для ЗМІ.

УП, оновлено о 15:39