Украина введет на границе биометрический контроль для иностранцев – СНБО

4525 просмотров
Понедельник, 10 июля 2017, 17:23

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента инициирует введение биометрического контроля для иностранцев при пересечении государственной границы Украины.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины - мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу", - цитирует пресс-служба слова Порошенко.

"Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", - сказал Порошенко.

Он выразил уверенность, что подготовленные проекты решений найдут четкое понимание и поддержку в обществе.

Порошенко отметил, что его поручение по подготовке соответствующих проектов документов выполнены. Он добавил, что на заседании СНБО в понедельник Министерство иностранных дел, Государственная пограничная служба предоставят информацию по этому вопросу.

"Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не чувствовали каких-либо неудобств", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент отметил, что необходимые средства Государственной пограничной службе должны быть выделены для того, чтобы она имела возможность технически обеспечить выполнение этого решения.

Он обратился к министру внутренних дел с поручением взять исполнение решения под личный контроль, для того чтобы на всех основных пунктах пересечения границы пограничники были обеспечены необходимым оборудованием для фиксации биометрических данных.

Украинская правда

Темы: СНБО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Закон о Донбассе уже наработан - Парубий 10 июля 2017, 13:51
СНБО должен рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса 10 июля 2017, 10:47
В СНБО выяснили, откуда взялся вирус Petya 29 июня 2017, 20:17
powered by lun.ua
Главные новости
СНБО хочет расширить санкции против России
СНБО вводит реестр россиян в Украине
СНБО отложил рассмотрение законопроекта о деоккупации Донбасса
Украина введет на границе биометрический контроль для иностранцев – СНБО
Все новости
Проект

Девушка с протезом объехала всю Европу

Театр

"Виталик". Чем интересен новый спектакль "Дикого театра"