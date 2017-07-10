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Україна запровадить на кордоні біометричний контроль для іноземців – РНБО

Понеділок, 10 липня 2017, 17:23

Рада національної безпеки і оборони України під головуванням президента ініціює впровадження біометричного контролю для іноземців, що перетинають кордон України.

Про це повідомляється на сайті президента.

"Йдеться про посилення контролю за в’їздом та виїздом і перебуванням громадян інших держав на території України – ми запроваджуємо біометричний контроль для усіх громадян, які перетинають український кордон", - цитує прес-служба слова Порошенка.

"Ми маємо зняти біометричні дані, включаючи відбитки пальців, цифрову фотографію. Це значно посилить можливості для боротьби з тероризмом", - сказав Порошенко.

Він висловив впевненість, що підготовлені проекти рішень знайдуть чітке розуміння і підтримку у суспільстві.

Порошенко зазначив, що його доручення щодо підготовки відповідних проектів документів виконані. Він додав, що на засіданні РНБО у понеділок Міністерство закордонних справ, Державна прикордонна служба нададуть інформацію з цього питання.

"Ми відведемо необхідну кількість часу для того, щоб країна підготувалася якісно, аби добропорядні громадяни не відчували будь-яких незручностей", - наголосив Петро Порошенко.

Президент зауважив, що необхідні кошти Державній прикордонній службі мають бути виділені для того, щоб вона мала можливість технічно забезпечити виконання цього рішення.

Він звернувся до Міністра внутрішніх справ взяти виконання рішення під особистий контроль, для того щоб на всіх основних пунктах перетину кордону прикордонники були забезпечені необхідним обладнанням для фіксації біометричних даних.

Українська правда

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Теми: РНБО
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