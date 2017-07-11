Расмуссен: Путин не будет выполнять "Минск", пока не повысим "цену"

Российским властям не хватает стимулов для выполнения минских соглашений, считает бывший генсек НАТО и советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.



"У России было более чем достаточно времени, чтобы прекратить боевые действия на востоке Украины", – констатировал он в комментарии "Укринформу".



"Мы хотим продолжать минский процесс, но пока мы не повысим цену для Путина, я не уверен, что он будет выполнять "Минск" и уважать международное право", – заявил Расмуссен.

В то же время, датский политик отметил, что минский процесс ограничен для достижения определенных целей.



"Мы должны показать, что ответы США и ЕС России соразмерны ее действиям", – подчеркнул советник президента Украины.



Расмуссен выразил обеспокоенность ситуацией на востоке Украины, которая может привести к опасному замораживанию конфликта.



"При нынешнем положении дел нет побуждающих факторов для Путина выполнять его минские обязательства. Такой опасный статус-кво возник из-за нашего бездействия", – сказал бывший генеральный секретарь НАТО.



"Мы должны показать большую прочность и решительность в своих требованиях к Путину выполнить свои обещания и прекратить боевые действия на востоке Украины", – считает Расмуссен.



Он также в очередной раз выступил за предоставление Соединенными Штатами Америки оборонительного оружия Украина, что также будет мерой сдерживания российской агрессии.