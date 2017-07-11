Гройсман: Решили возобновить переговоры с "Ryanair"

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Вторник, 11 июля 2017, 15:59

Власти Украины попытаются возобновить переговоры с лоукостером "Ryanair" о полетах в Украину, а также оценят ход предыдущих переговоров.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, проведя специальное совещание с руководством Министерства инфраструктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", Ассоциации аэропортов Украины, Офиса привлечения и поддержки инвестиций.

"Мы приняли совместное решение, с которым согласились все участники совещания", – написал он в Facebook.

"Первое, обратиться в НАБУ и Антимонопольный комитет по поводу оценки всего хода переговорного процесса с участием Мининфраструктуры и международного аэропорта "Борисполь" по соблюдению законодательства и условий конкуренции", – сообщил Гройсман.

"Второе, решили восстановить переговорный процесс с Ryanair, к которому приобщить вместе с Министерством инфраструктуры Украины и аэропортом "Борисполь" директора UkraineInvest – Ukraine Investment Promotion Office Даниэля Билака", – заявил он.

"Третье, поручил Мининфраструктуры ускорить разработку Стратегии развития транспортной отрасли в авиасегменте, включая разработку стратегии развития украинских аэропортов, в том числе с привлечением лоукостов", – добавил премьер.

Чуть ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян выразил надежду на возобновление переговоров с "Ryanair" после смены руководства аэропорта "Борисполь".

"Шансы на это достаточно высоки. Я уверен, что как только проблема с менеджментом "Борисполя" будет решена, переговоры можно будет возобновить в течение месяца", – сказал он в эфире телеканала "112 Украина", передают "Украинские новости".

Омелян также отметил, что во время переговоров Мининфраструктуры и "Ryanair" никаких заявлений о проблемах с приходом авиакомпании в Украину не звучало.

Он отметил, что возобновлять подобные переговоры до смены руководства "Борисполя" бессмысленно, поскольку любые договоренности будут блокировать в аэропорту.

Как известно, 10 июля крупнейшая европейская авиакомпания-лоукостер "Ryanair" объявила об отмене полетов в Украину, хотя в марте сообщила, что начнет выполнять рейсы из Киева в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм с октября 2017 года.

Компания объяснила это тем, что аэропорт "Борисполь" не выполняет договоренности. А гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что лоукостер выдвинул незаконные требования, которые нанесут ущерб.

Омелян заявил, что потребует уволить Рябикина.

Аэропорт "Киев" (Жуляны) еще в апреле прекратил диалог с "Ryanair" из-за несоответствия ценовых требований авиакомпании возможностям аэропорта.

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Темы: авиа Кабинет министров
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